В Астрахани намерены развивать общественный транспорт с помощью крупных компаний

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт в Астраханской области намерены развивать с помощью крупных компаний, при этом возрождать троллейбусное и трамвайное движение в регионе не планируют, сообщил ТАСС в среду губернатор Игорь Бабушкин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Думаю, мы выйдем на процедуру привлечения крупных игроков с опытом реализации подобных проектов в других регионах. Надо просчитать реальную потребность в подвижном составе и обновить его коренным образом с учетом требований по оснащению автоматизированными навигационными системами. К трамваю и троллейбусу мы точно не вернемся", - сказал глава региона.

Вместе с тем, рассматривается возможность организации пассажирского судоходства, например, запуск речных трамвайчиков или речного такси. Также в работе находится проект по созданию городской электрички, он разрабатывается совместно с РЖД.

"Проблема крайне сложная. В свое время было принято не очень дальновидное решение о ликвидации в Астрахани системы государственных и муниципальных перевозок. Нам с большим трудом удалось сохранить автовокзал. Сейчас совместно с институтами развития мы подошли к формированию системы транспортного планирования", - добавил Бабушкин.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.