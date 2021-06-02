Bloomberg: новую версию Windows представят 24 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows. Как передает агентство Bloomberg, об этом говорится в разосланном в среду приглашении на презентацию, подписанном главным исполнительным директором корпорации Сатьей Наделлой.

По его словам, новое программное обеспечение (ПО) представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В этой ОС будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows - людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Блумберг отмечает, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.