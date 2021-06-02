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Bloomberg: новую версию Windows представят 24 июня

Новое ПО будет одним из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В частности, в ОС будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store
Штаб-квартира Microsoft AP Photo/Ted S. Warren
Описание
Штаб-квартира Microsoft
© AP Photo/Ted S. Warren

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Американская компания Microsoft представит 24 июня новую версию операционной системы (ОС) Windows. Как передает агентство Bloomberg, об этом говорится в разосланном в среду приглашении на презентацию, подписанном главным исполнительным директором корпорации Сатьей Наделлой.

По его словам, новое программное обеспечение (ПО) представляет собой одно из "самых значительных" изменений этого десятилетия в сфере ОС для персональных компьютеров. В этой ОС будет обновлен дизайн, будут предусмотрены дополнительные возможности для разработчиков в магазине приложений Microsoft Store и более простые способы взаимодействия пользователей.

Программное обеспечение сначала будет распространено среди так называемых инсайдеров Windows - людей, которые после презентации смогут подать заявку на участие в тестировании ПО. Блумберг отмечает, что выход новой версии на рынок ожидается осенью этого года.

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