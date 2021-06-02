Гелиевая промышленность в Якутии привлечет 250 млрд рублей инвестиций

ТАСС, 2 июня. Развитие гелиевой промышленности в Республике Саха (Якутия) привлечет около 250 млрд рублей инвестиций и позволит создать 2 тыс. рабочих мест. Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, соответствующее соглашение подписали по итогам встречи "Комплексный проект по сбору, транспортировке и хранению гелиевого концентрата в Восточной Сибири".

"По итогам встречи подписано многостороннее соглашение о сотрудничестве в реализации инвестпроекта по производству и хранению безуглеродных энергоносителей в Западной Якутии. Проект с капитальными вложениями в размере до 250 млрд руб. планируют выполнить в условиях одного из действующих в Республике Саха преференциальных режимов, что позволит создать до 2 тыс. новых рабочих мест", - сказано в сообщении.

Как сообщили ТАСС в пресс-центре Якутии в Москве, при котором соглашение будет реализовываться, документ подписали заместитель гендиректора по привлечению инвестиций Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев, гендиректор ООО "Научно-производственное объединение "Северо-Восточный Альянс" Алексей Кутилин, официальный представитель ООО "Якутия-Газ" Егор Богданов и гендиректор ООО "Химмаш-Аппарат" Сергей Агауров.

Отмечается, что четырехстороннее соглашение о сотрудничестве по созданию на территории Западной Якутии инвестиционного проекта по производству безуглеродных энергоносителей в виде аммиака как носителя водорода и гелия направлено на рациональное недропользование и озеленение энергетики. Планируется создать системы сбора и долгосрочного хранения гелия в течение 50-100 лет.

В течение года с момента подписания соглашения компания-инвестор "Научно-производственное объединение "Северо-Восточный Альянс" при поддержке КРДВ намерена присвоить проектной организации статус резидента территории опережающего развития (ТОР) или Арктической зоны РФ (АЗРФ).

Развитие проекта

В настоящее время, напомнили в Минвостокразвития, на территории Якутии находится более 8 млрд кубометров ценного газа. Производство безуглеродных энергоносителей позволит России выйти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и наладить процесс глобальной энергетической трансформации, отметили в пресс-службе.

"Этот проект интересен и важен, поскольку включает в себя такие глобальные проблемы как декарбонизация и глобальное развитие новой водородной энергетики. Думаю, в будущем это позволит Республике Саха встать в один ряд с основными глобальными поставщиками энергоносителей будущего. И, конечно, это важно для развития самой Якутии в части создания новых рабочих мест. Речь идет примерно о двух тысячах привлекаемых специалистов при создании производства по переработке газа и разработке транспортной схемы поставки ресурсов, в том числе на рынки АТР", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Северо-Восточного альянса" Алексея Кутилина.

Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций КРДВ Николай Запрягаев отметил, что корпорация комплексно сопровождает реализацию данного проекта - от бизнес-идеи до ввода предприятия в эксплуатацию. Также КРДВ намерена привлечь к проекту партнеров, дополнительное финансирование, ресурсы и потенциальных потребителей.