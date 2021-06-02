Работы по строительству второй ветки БАМа начались в Бурятии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) начались в Бурятии, сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Алексей Цыденов.

"В Бурятии работы по строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали начаты. Сроки согласованы, работа ведется в районе Северо-Байкальска, Нижнеангарска, Кичеры. У нас там строятся двухпутные вставки, развитие станционного, сроки согласованы, объемы работ согласованы. Более того, согласованы все экологические требования. У нас сформирована отдельная группа общественных наблюдателей, которая следит за соблюдением всех экологических стандартов", - сказал Цыденов.

Он добавил, что к работам привлечены местные специалисты, но существует проблема нехватки квалифицированных кадров.

Модернизация Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей входит в долгосрочную программу развития Российских железных дорог до 2025 года, которую правительство РФ утвердило в марте 2019 года. Среди ее основных задач - повышение транспортной мобильности, расширение сети высокоскоростных магистралей, развитие скоростного движения и инфраструктуры, обновление парка подвижного состава.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.