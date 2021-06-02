Мишустин 3 июня посетит Ульяновск и Набережные Челны

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня совершит рабочую поездку в Приволжский федеральный округ, где посетит Ульяновск и Набережные Челны, сообщила пресс-служба правительства.

"3 июня Михаил Мишустин посетит Приволжский федеральный округ", - говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что в Ульяновске премьер осмотрит АО "Авиастар-СП" и АО "Аэрокомпозит-Ульяновск". В графике Мишустина также посещение Ульяновской городской детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева и Городской поликлиники №1 имени С. М. Кирова.

Председатель правительства побеседует с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.

Кроме того, глава правительства проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО "Камаз" в Набережных Челнах, а также посетит производственные предприятия "Камаза" и научно-технический центр компании.