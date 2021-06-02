В "Газпроме" заявили, что газификация Сахалинской области идет по графику

ТАСС, 2 июня. Реализация программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области на 2021-2025 годы идет по графику. Об этом говорится в сообщении "Газпрома".

В частности, "Газпром" продолжает развитие системы газоснабжения городского округа Южно-Сахалинска. Идет строительство газопроводов и газораспределительных станций в Долинском и Корсаковском районах, проектирование газопроводов и ГРС в Поронайском и Макаровском районах.

Совместно с правительством Сахалинской области "Газпром" проводит сбор данных о перспективных объемах потребления сжиженного природного газа в регионе. Они станут основой для формирования дорожной карты по строительству СПГ-инфраструктуры для автономной газификации потребителей Сахалина и Курильских островов.

Ход работ по программе развития газификации и газоснабжения обсудили глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава региона Валерий Лимаренко на рабочей встрече в рамках ПМЭФ.

Отдельное внимание на встрече было уделено перспективам развития рынка газомоторного топлива в Сахалинской области. В настоящее время в г. Южно-Сахалинске действуют две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) "Газпрома" и блок компримирования природного газа. Завершается проектирование еще одной АГНКС - в п. Тымовское, ведется подбор земельных участков для строительства новых объектов газозаправочной инфраструктуры в г. Поронайске и г. Южно-Сахалинске.

О программе газификации

В июне 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" и ответственным ведомствам обеспечить завершение газификации регионов РФ в два этапа: к 2024 г. и 2030 г.

В новую программу газоснабжения и газификации "Газпрома" на 2021-2025 годы вошли 67 регионов. За пять лет планируется построить около 24,4 тыс. км газопроводов и подвести газ к 3 тыс. 632 населенным пунктам. В результате уровень газификации в РФ должен возрасти с 71,4% до 74,7%. Общий объем инвестиций "Газпрома" в программу газификации на следующие пять лет составит 526,1 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.