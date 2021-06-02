ЕС выделит семи странам-кандидатам €14,2 млрд до 2027 года

БРЮССЕЛЬ, 2 июня. /ТАСС/. Европейский союз согласовал план по финансированию стран-кандидатов до 2027 года на общую сумму €14,2 млрд. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Европарламента.

"€14,2 млрд будут выделены на реализацию связанных с ЕС реформ в семи странах-партнерах: Албании, Боснии и Герцеговине, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Турции", - говорится в сообщении.

Дополнительные государственные и частные инвестиции в регион могут быть направлены за счет гарантий ЕС в рамках Гарантийного фонда в соответствии с инвестиционной программой Западных Балкан.

Официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория, а также Турция. Ни для одной из этих стран даже теоретически не определены возможные сроки вступления в ЕС. Осенью 2018 года занимавший тогда пост председателя Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Сербия и Черногория могут войти в Евросоюз до 2025 года.