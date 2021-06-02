Турецкая Pegasus готова компенсировать стоимость билетов на отмененные рейсы

АНКАРА, 2 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines готова компенсировать клиентам полную стоимость билетов на отмененные рейсы. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель этого воздушного перевозчика.

"В случае отмены рейсы пассажиры имеют право направить запрос на полное возмещение стоимости авиабилета", - сказал собеседник агентства.

Представитель Pegasus Airlines сказал, что пока "приобрести билеты на рейсы между Турцией и Россией можно только с 22 июня". При этом он не смог сказать, отменены ли все полеты вплоть до этого числа.

Ранее в СМИ появилась информация, что граждане России не смогли улететь в среду из Стамбула рейсом Pegasus Airlines.

31 мая в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемической ситуации по коронавирусу в этих странах. РФ с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют "Аэрофлот" и Turkish Airlines.