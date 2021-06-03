Мишустин проведет совещание по развитию "Камаза"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин 3 июня совершит рабочую поездку в Приволжский федеральный округ, где посетит Ульяновск и Набережные Челны, сообщила пресс-служба правительства. Глава кабмина проведет совещание по развитию ПАО "Камаз" и посетит ряд авиастроительных предприятий.

"3 июня Михаил Мишустин посетит Приволжский федеральный округ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Развитие "Камаза"

В правительстве уточнили, что Мишустин проведет совещание о дальнейшем развитии ПАО "Камаз" в Набережных Челнах, а также посетит производственные предприятия и научно-технический центр компании.

"Камаз", как и многие мировые производители автомобилей, столкнулся за последний год с последствиями пандемии. Экспорт грузовиков и машинокомплектов автопроизводителя в прошлом году снизился на 13%, составив 4,4 тыс. штук. Но в отличие от производителей легковых автомобилей, на внутреннем рынке продажи "Камаза" в 2020 году выросли на 7,1% по сравнению с предыдущим годом - до 32,66 тыс. штук. Как отмечал глава "Камаза" Сергей Когогин, наращивать производство удалось благодаря существенно растущему спросу на коммерческую технику, в том числе за счет инициированных государством масштабных инфраструктурных строек.

Свою роль также сыграли разработка и старт продаж машин нового поколения К5, которое включает и абсолютно новый для производителя тип грузовиков - магистральные тягачи. Кроме того, "Камаз" на сегодняшний день является крупнейшим в стране производителем инновационного транспорта - электробусов. 200 единиц уже поставлено в Москву, еще 350 будет поставлено до конца 2021 года.

В прошлом году "Камаз" инвестировал в программы реинжиниринга производства и развития нового модельного ряда более 10 млрд рублей. Среди его передовых разработок как беспилотные технологии, так и техника на водородном топливе.

На совещании может пойти речь о новых механизмах поддержки автопрома. По информации источников ТАСС, "Камаз" - пока единственный крупный производитель, который подал заявку на заключение нового специнвестконтракта (СПИК 2.0). В конце прошлого года Минпромторг начал проведение первых конкурсов на заключение СПИК 2.0 - в области химпрома и сельскохозяйственного машиностроения. Ранее правительство утвердило перечень из более чем 600 технологий, при использовании которых компании смогут заключать с государством СПИК 2.0.

Вопросы авиастроения

В Ульяновске премьер осмотрит предприятие "Авиастар-СП", которое специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Кроме того, на заводе ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Мишустин также посетит производственную площадку АО "Аэрокомпозит-Ульяновск". Предприятие производит конструкции из полимерных композиционных материалов: панелей центроплана, а также лонжеронов и интегральных панелей отъемной части крыла в интересах программы МС-21 и других перспективных программ Объединенной авиастроительной корпорации.

В графике Мишустина также посещение Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю. Ф. Горячева и Городской поликлиники №1 имени С. М. Кирова и беседа с временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области Алексеем Русских.