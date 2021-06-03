Опрошенные россияне затруднились назвать лучших бизнесменов и лучшие компании страны

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Большинство россиян затрудняется назвать лучших российских предпринимателей и лучшие отечественные компании, сохраняя скептическое отношение к возможности успешного ведения бизнеса даже спустя 30 лет после распада СССР. Таковы данные проведенного консалтинговой компанией PwC совместно с фондом "Общественное мнение" исследования, которое планируется представить в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Среди тех, кто занимается бизнесом в России, в числе лучших, по версии респондентов, оказались: С.Галицкий (2%), О.Тиньков (1%), П.Дуров (1%), П.Грудинин (1%), А.Усманов (1%) и Р.Абрамович (1%). Еще 16% ответили, что в России нет лучших в этой сфере, а 71% затруднились с ответом", - говорится в исследовании.

В список лучших российских компаний вошли "Газпром" - 9%, "Яндекс" - 3%, "Лукойл" - 3%, "Роснефть" - 2%, Сбербанк - 2%. "Другие компании набрали не более 1%. По мнению 14% респондентов, в России нет лучших компаний, еще 61% затруднились ответить на этот вопрос", - отмечают авторы исследования.

49% опрошенных оценили условия для тех, кто сейчас занимается бизнесом в России, как скорее неблагоприятные, 37% - как благоприятные. При этом 41% респондентов считают, что в ближайшие годы условия для ведения бизнеса будут улучшаться, 34% - что произойдет их ухудшение.

"И через 30 лет после распада СССР мнение россиян о возможности успешного ведения бизнеса в нашей стране остается скептическим, хотя отношение к самим бизнесменам вовсе не является таковым", - отмечает управляющий партнер PwC в России и странах Евразии Игорь Лотаков.

Бизнес - дело детей и внуков

По данным исследования, 31% опрошенных хотели бы заниматься бизнесом. Доля желающих открыть собственное дело существенно выше среди молодежи (18-30 лет), где она составляет 55%, и в группе 31-45 лет (38%).

"Отметим, что россияне выражают желание, чтобы их дети и внуки в будущем занялись бизнесом, еще чаще (64%, а среди молодежи - 80%), нежели хотят заниматься им сами. При этом почти половина опрошенных (45%) считают, что у них получилось бы добиться успеха в этой деятельности, а 31% - что не получилось бы", - отмечают эксперты PwC.

Легче всего вести бизнес в Москве

По данным исследования, ситуацию для бизнеса в своем городе/поселке называют благоприятной 39% опрошенных, неблагоприятной - 45%. "Москвичи - единственная категория опрошенных, у которой доля ответов с благоприятными оценками хоть и ненамного, но выше, чем доля с неблагоприятными (44% против 39%)", - пишут эксперты PwC.

При этом, по мнению респондентов, бизнесом заниматься легче в Москве (так ответила половина опрошенных), противоположного мнения - что легче делать это за пределами столицы - придерживаются 22% россиян.

В исследовании отмечается, что среди молодых людей 18-30 лет доля сторонников мнения, что бизнес ленче вести за пределами Москвы, существенно выше - 37%.