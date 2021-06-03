Опрос: большинство россиян не поддерживает повышение налогов для бизнеса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Лишь 11% россиян считают необходимым повысить налоги для бизнеса, свидетельствуют данные исследования, проведенного консалтинговой компанией PwC совместно с фондом "Общественное мнение". В ходе исследования, результаты которого планируется представить в ходе Петербургского международного экономического форума, в апреле текущего года было проведено 2021 интервью среди взрослого населения.

"В основном респонденты считают, что собираемые с бизнеса налоги нужно понижать (41%) или оставить на том же уровне (33%). О необходимости повышения налогов с бизнеса заявили лишь 11% опрошенных", - говорится в исследовании.

По данным опроса, 52% респондентов уверены, что государство должно усилить регулирование бизнеса, а 25% считают, что оно должно ослабить его. Как отмечают эксперты PwC, 75% опрошенных высказали мнение о том, что государство должно более активно содействовать развитию малого, чем крупного бизнеса. В необходимости активнее поддерживать крупный бизнес уверены только 13%. По мнению 49% опрошенных, крупный бизнес и так будет развиваться в ближайшее время, 26% считают, что он останется на том же уровне, 10% - что будет сворачиваться.

"По поводу малого бизнеса прогнозы не столь радужные: 28% ожидают развития малого бизнеса, 19% считают, что все останется на нынешнем уровне, а 42% склоняются к тому, что малый бизнес в ближайшие два-три года будет сворачиваться", - говорится в исследовании.

Мнения россиян по поводу региональных мер поддержки малого бизнеса разделились: треть респондентов (33%) считают, что региональные власти помогают развиваться малому бизнесу, треть (36%) склоняются к варианту "скорее препятствуют, мешают", еще треть (31%) затрудняются с ответом.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.