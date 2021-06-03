АФК "Система" не намерена производить другие вакцины от коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. АФК "Система" не намерена производить помимо "Спутника V" другие вакцины от коронавируса. Об этом в интервью изданию РБК сообщил председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков.

"Мы имеем самую совершенную схему производства вакцины, но мы не будем производить другие вакцины от коронавируса. Сейчас мы можем помочь другим странам наладить собственное масштабное производство [вакцины "Спутник"]. Мы прорабатываем возможность поставки в разные страны комплектных заводов для производства 10, 20, 50 млн доз вакцины, кому сколько нужно. И мы отработали всю технологию, которую не стыдно поставлять везде", - сказал он.

Также Евтушенков отметил, что сейчас прорабатывается вопрос строительства первых заводов в трех странах для производства вакцины. "Не буду называть, [в] каких", - сказал он.

Председатель совета директоров АФК "Система" не уточнил, будет ли у корпорации доля в этих заводах за рубежом. "Это зависит от конкретных переговоров с каждой страной. Но нам бы хотелось, конечно, оставить себе 10-15%. На этом оборудовании можно делать не только вакцину "Спутник", но и другие вакцины и биотехнологические препараты", - сказал он.

31 мая АФК "Система" объявила о том, что ее эффективная доля в "Биннофарм групп" совместно с ВТБ, который является финансовым партнером АФК "Система" по развитию фармацевтического бизнеса, составила 86,5%; консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов - 12,5%; оставшийся 1% принадлежит миноритарному акционеру - физическому лицу.

"Биннофарм групп" - российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России. Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V".