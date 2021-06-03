Камчатский край подключится к цифровому проектному офису Национального Центра ГЧП

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Камчатский край и Национальный центр государственного-частного партнерства (ГПЧ) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве. Оно нацелено на увеличение числа проектов государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций для их реализации на территории региона, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"Камчатский край - один из первых регионов, который подписал договор о сотрудничестве с Национальным центром государственно-коммерческого сотрудничества. Для края подключение к системе ГЧП даст возможность намного быстрее строить инфраструктуру. Это даст новый импульс для строительства в регионе как жилищного, так и объектов социальной инфраструктуры", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

В настоящий момент на Камчатке уже реализуется 38 проектов в рамках концессий и соглашений о ГЧП на 23,5 млрд рублей. В планах властей региона - увеличение их количества. В рамках соглашения Национальный центр ГЧП окажет региону комплексное содействие в подготовке и запуске проектов. В частности, будет произведен отбор и оценка наиболее перспективных инициатив, сформированы рекомендации по их доработке, подобраны наиболее оптимальные механизмы финансирования, а также варианты господдержки и потенциальные партнеры.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.