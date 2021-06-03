На Камчатке рыбопромышленники направят 80 млн рублей на рыбоохрану

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 июня. /ТАСС/. Члены ассоциации рыбопромышленников "Река Большая" в период лососевой путины на Камчатке направят на рыбоохрану порядка 80 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба организации.

"В этом году на рыбоохранную работу ассоциация в общей сложности выделяет порядка 80 млн рублей. Эти средства пойдут на оплату труда общественных инспекторов, приобретение плавсредств, наземной техники, спутниковых телефонов, на обеспечение инспекторов ассоциации спецодеждой, топливом и т. д.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в преддверии массового хода лососей на западе Камчатки каждый день увеличивается количество стационарных постов для рыбоохраны. Безопасность водоемов будут обеспечивать около 70 инспекторов ассоциации "Река Большая" совместно с сотрудниками территориального управления Росрыболовства и полицейскими.

Лососевая путина началась в крае 1 июня в Усть-Камчатском, Алеутском и Тигильском районах полуострова. Также с 1 июня разрешен любительский лов лососей в реках и озерах, за исключением рек Паратунка и Авача. В остальных районах края промысел поэтапно будет начинаться до 24 июля.

Ассоциация "Река Большая" была создана в 2016 году. Рыбопромышленники, работающие на западе Камчатки, объединили усилия, чтобы вести борьбу с нелегальным промыслом в бассейнах рек Большая и Опала, находившихся под самым сильным на полуострове браконьерским прессингом. Ежегодно здесь выставляются посты, совместно с уполномоченными силовыми органами работают мобильные группы общественных инспекторов. За пять лет удалось добиться существенного увеличения пропуска лососей на нерест и стабилизации ситуации на реках.