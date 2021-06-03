Владивосток получит 302 млн рублей от федерального бюджета на благоустройство перед ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Средства на благоустройство Владивостока перед Восточным экономическом форумом (ВЭФ) в 2021 году выделит федеральный бюджет по поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Об этом в ходе пресс-конференции в четверг заявил и.о. мэра Владивостока Константин Шестаков.

"Юрий Петрович Трутнев на встрече здесь во Владивостоке на наши предложения по нескольким направлениям благоустройства согласился с нашей позицией, и сейчас уже вышло поручение за его подписью о том, что три направления будут финансово поддержаны со стороны федерации. Это ремонт фасадов по "гостевому маршруту" (дорога из аэропорта на остров Русский - прим. ТАСС), это благоустройство и ремонт набережной в бухте Аякс (на берегу которой расположен Дальневосточный федеральный университет - основная площадка ВЭФ - прим. ТАСС), это ремонт дорог опять же "гостевого маршрута", - рассказал Шестаков.

Он добавил, что речь идет о сумме в 302 млн рублей, которые фигурируют в поручении. При этом власти города не будут ждать физического поступления денег в бюджет муниципалитета, а начнут работы, перераспределив собственные средства.

"Эти средства позволят нам наш муниципальный бюджет, который был запланирован на эти работы, перераспределить на другие виды благоустройства", - отметил глава города.

Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 2-4 сентября в очном формате. Все мероприятия форума также будут транслироваться в интернете через официальный сайт ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.