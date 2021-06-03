"Ведомости": утильсбор на строительную технику не будут повышать

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минпромторг РФ не будет увеличивать утилизационный сбор на отдельные виды дорожно-строительной техники в текущем году. Об этом в четверг пишет газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления правительства.

По данным издания, утильсбор не будет повышен для бульдозеров, экскаваторов, перегружателей, трамбовочных машин и катков, погрузчиков.

В то время как документом предполагается повышение сбора на грейдеры и планировщики (в среднем в 2,3 раза), краны-трубоукладчики (в 1,4 раза), колесные тракторы (в 2,7 раза), гусеничные тракторы (в 3,6 раза), комбайны (в два раза).

В Минпромторге "Ведомостям" уточнили, что документ еще не был принят правительством.

В конце января Минпромторг опубликовал проект постановления, предполагающий индексацию утилизационного сбора на спецтехнику в 2-4 раза, на легковые автомобили и грузовики - на 25%. В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) заявили, что в случае увеличения утильсбора более половины машин на российском рынке дорожно-строительной и спецтехники может подорожать на 15-25%.