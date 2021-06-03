Россия заняла 11 место в Европе по привлекательности для инвесторов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россия заняла 11 место среди наиболее привлекательных для прямых иностранных инвестиций стран Европы, однако из-за последствий пандемии количество инвестпроектов сократилось до уровня 2014 года. Об этом говорится в исследовании компании EY, которое будет представлено 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

"В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории Российской Федерации. По сравнению с 2019 годом количество ПИИ (прямых иностранных инвестиций) в России сократилось на 26%", - говорится в исследовании.

По оценке эспертов EY, этот показатель сравним с динамикой других европейских стран: средний процент падения количества ПИИ по странам Европы составил 21%.

"Количество проектов ПИИ в России за 2020 год близко к показателям 2014 года. Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях. Такие результаты для России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. На фоне мирового экономического спада пандемия оказала влияние, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года", - сказал управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев, комментируя результаты исследования.

При этом, по его словам, в России 99% проектов, которые анонсировались в 2019 году, не были заморожены и продолжили развитие в 2020 году, тогда как в Европе количество отложенных проектов составило почти 30%.

Как отметил Ивлев, в целом в Европе объем иностранных инвестиций сократился на двузначное число впервые с 2009 года, когда глобальный финансовый кризис привел к падению на 11%. Среди причин такого сокращения он назвал не только пандемию, но и факторы Брекзита и продолжающихся торговых войн. "Однако перспективы есть: 63% участников исследования выражают долгосрочный оптимизм в отношении Европы как направления для инвестиций и считают, что привлекательность региона улучшится в течение следующих трех лет", - добавил он.

Лидеры среди инвесторов - Германия, Китай и США

В рейтинге стран, активно инвестирующих в российскую экономику, первое место, как и в 2019 году, заняла Германия, хотя количество ПИИ из этой страны сократилось на 28% по сравнению с 2019 годом и составило 26 проектов. По оценке экспертов EY, половина германских инвестиций была направлена в агропродовольственный сектор, что говорит о растущей привлекательности и рентабельности этого направления.

В 2020 году второе место разделили между собой Китай и США, каждая страна вложила средства в 15 проектов. Количество проектов из Китая по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 32%, а из США - на 25%.

'Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес, инвестировали в агропродовольственный сектор. Несмотря на санкции и снижение количества проектов американских компаний, официальная статистика показывает рост инвестиций из США. По итогам 2020 года чистый приток ПИИ составил $402 млн, что в 3,3 раза выше среднего уровня за предыдущие пять лет", - говорится в исследовании.

На третье место с седьмого в 2019 году поднялась Италия, увеличив количество инвестиционных проектов в России в два раза.

По оценке EY, в 2020 году Франция опустилась на четвертое место, тогда как в 2019 году заняла второе место по количеству ПИИ в России. За 2020 год приток ПИИ из Франции превысил $1,4 млрд, то есть почти 17% от совокупного притока иностранных инвестиций в Россию.

Швейцария сохранила за собой позиции на пятом месте. Впервые за последние десять лет в топ-10 стран по количеству ПИИ в российскую экономику вошли Индия и Швеция - с пятью проектами. Рейтинг наиболее активных инвесторов в российскую экономику закрывают Финляндия, которая по сравнению с 2019 годом уменьшила количество проектов в 2,5 раза и переместилась с пятого места на девятое, а также Турция и Великобритания, которые реализуют в России по четыре проекта.

Отрасли и география инвестиций

Лидером среди иностранных инвесторов, как и в предыдущие годы, стал агропродовольственный сектор. Среди причин привлекательности этого сектора - политика импортозамещения и действующее с 2014 года продовольственное эмбарго. В агропром больше всего инвестируют Германия и США.

Второе место по привлечению иноинвестиций занимает производство машин и оборудования. Здесь лидерами являются Италия, Германия, США и Китай.

По оценке EY, самым востребованным у иностранных инвесторов регионом стали Москва и Московская область. Больше всего проектов здесь принадлежит Франции, Германии и США. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области основная страна-инвестор в проекты - Германия. Третье место в списке по итогам 2020 года занял Татарстан, где главным инвестором стал Китай.