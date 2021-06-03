В ТПП сообщили, что более 91% предпринимателей испытывают проблемы с наймом сотрудников

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Свыше 91% российских представителей бизнеса испытывают проблемы с наймом сотрудников. Об этом заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"ТПП России проводит масштабный опрос представителей бизнеса под названием "Рабочие кадры для МСП", итоги которого будут представлены на ПМЭФ. Предварительные итоги таковы: более 91% опрошенных указывают на системные проблемы с наймом сотрудников.

При этом около 70% предпринимателей испытывают проблемы именно с кадрами рабочих специальностей", - сказал глава палаты.

По мнению 74% респондентов, дефицит связан с падением престижа рабочих профессий, а 68% связывают проблему с недостатком качественных и ориентированных на практику краткосрочных программ обучения, уточнил Катырин. Также предприниматели, по его словам, отмечают "крайнюю зарегулированность со стороны государства алгоритма использования иностранной рабочей силы, которая зачастую не позволяет бизнесу оперативно использовать свободные трудовые ресурсы соседних государств".

"Очень часто новых работников необходимо переобучать и повышать их квалификацию. Решить эту проблему можно за счет более тесного взаимодействия системы образования и бизнеса при участии системы торгово-промышленных палат", - добавил собеседник агентства.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.