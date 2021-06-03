Глава ТПП заявил, что рассчитывает на закрепление понятия "семейное предприятие" в законах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России рассчитывает на закрепление в законодательстве понятия "семейное предприятие" в 2021 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ТПП РФ Сергей Катырин.

"В июле 2019 года мы получили поручение президента РФ о закреплении в законодательстве РФ понятия "семейное предприятие". Кроме того, были даны поручения правительству России по развитию семейного бизнеса в стране и созданию особых мер поддержки для данной категории предпринимателей. Очень надеюсь, что в 2021 году нам все же удастся ввести понятие на законодательном уровне", - сказал он.

По данным Катырина, совместно с Минэкономразвития РФ палатой разработаны поправки в федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ", которыми вводится понятие "семейное предприятие". Сегодня этот законопроект проходит стадию обсуждения и согласования с федеральными органами исполнительной власти, уточнил собеседник агентства.

Он рассказал, что семейные предприятия в мире обеспечивают 70 и более процентов годового глобального ВВП и от 50% до 80% занятости. В России такие компании функционируют во всех отраслях народного хозяйства.

"Законодательное закрепление понятия даст возможность предпринимателям решить специфические для таких компаний проблемы, связанные с рядом моментов. Это сложные правила регулирования трудовых отношений внутри семейного бизнеса, что приводит к "теневой" занятости. Это передача семейного бизнеса по наследству. Это отсутствие специализированных программ обучения, повышения квалификации", - сказал Катырин.

К тому же, заметил он, семейные предприятия сталкиваются с комплексными проблемами управленческого характера. "Не существует системы консультационной поддержки семейных компаний, и мы предлагаем создавать центры семейного бизнеса на базе системы ТПП, - отметил глава палаты. - Однако нужен не только закон, нужны также параллельно разработанные подзаконные акты, прописанная процедура его использования. В связи с отсутствием утвержденного понятия "семейное предприятие" нет программ для популяризации и продвижения подобных компаний. Необходим также государственный реестр семейных компаний".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.