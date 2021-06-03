Глава ТПП считает, что действие программы кредитования бизнеса под 3% необходимо продлить

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Действие программы ФОТ 3.0, предполагающей выдачу кредитов под 3% не до конца восстановившимся после кризиса предприятиям, необходимо продлить на срок до года. Такое мнение высказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

"Относительно корректировки программы для повышения доступности получения финансирования скажу следующее. Мы предлагали не по кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности - прим. ТАСС) определять, какая отрасль больше или меньше пострадала, а по уровню падения выручки. Крайне важно продлить действие программы до года: предложенный срок слишком мал в нынешних сложных условиях", - сказал собеседник агентства.

По данным опросов, 80% предпринимателей пострадавших отраслей знают, что по этой программе с 9 марта по 1 июля 2021 года можно взять кредит по ставке 3%, добавил Катырин.

Льготная кредитная программа для бизнеса ФОТ 3.0 доступна для компаний из сфер, наименее восстановившихся после кризиса. Это общепит, сфера гостеприимства, сфера развлечения, досуга, спорта, туризма. Кредиты под 3% могут получить предприятия, которые участвовали в программе ФОТ 2.0.

Ранее для пострадавших в пандемию предприятий и социально ориентированных некоммерческих организаций действовала кредитная программа с льготной ставкой 2% годовых (ФОТ 2.0). По этой программе российские банки в 2020 году выдали предпринимателям более 400 млрд рублей, это позволило выплатить зарплаты 5,4 млн работникам. Программа предполагала, что кредиты вместе с процентами будут списаны за счет бюджета при условии, что к 1 апреля 2021 года заемщики сохранят 90% работников. Подавляющее большинство заявителей выполнило данное условие.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.