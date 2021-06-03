Государство компенсирует маркетплейсам 50% затрат на пересылку российских товаров

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Продавцы маркетплейсов смогут компенсировать за счет государства 50% затрат на логистику при экспорте российских товаров через "Почту России". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Отмечается, что Минпромторг в рамках федерального проекта "Промышленный экспорт" разработал проект постановления правительства РФ "Об утверждении правил предоставления АО "Почта России" субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, реализуемой посредством агрегаторов информации о товарах (услугах).

"Согласно документу, который должен вступить в силу уже в текущем году, электронные торговые площадки смогут рассчитывать на получение скидки на тарифы на международные почтовые отправления продукции, произведенной на территории РФ, до 50% от изначального размера тарифа. Чтобы воспользоваться субсидией, маркетплейс должен будет предоставить скидку на свои услуги продавцу продукции, которая будет равна скидке, полученной владельцем агрегатора на тарифы на международные почтовые отправления", - сообщили в пресс-службе.