Курц заявил, что "Северный поток - 2" отвечает экономическим интересам Австрии

ВЕНА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия приветствует отказ США от дальнейших угроз введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2", который отвечает экономическим интересам Вены. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС канцлер Австрии Себастьян Курц, который 4 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи в качестве главного европейского высокопоставленного гостя.

Канцлер Австрии: мир в Европе будет только вместе с Россией

"Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте "Северный поток - 2". Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток - 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам", - сказал Курц в ответ на вопрос, продолжает ли Австрия поддерживать "Северный поток - 2" на фоне угроз экстерриториальных санкций США участникам этого проекта.

Курц подчеркнул, что "Северный поток - 2" служит диверсификации маршрутов европейского энергоснабжения, то есть способствует "обеспечению энергетической безопасности Европы".