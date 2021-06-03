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ПМЭФ-2021

Курц заявил, что "Северный поток - 2" отвечает экономическим интересам Австрии

Канцлер Австрии приветствовал отказ Вашингтона от дальнейших угроз введения санкций

ВЕНА, 3 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Австрия приветствует отказ США от дальнейших угроз введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2", который отвечает экономическим интересам Вены. Об этом заявил в эксклюзивном интервью ТАСС канцлер Австрии Себастьян Курц, который 4 июня выступит на пленарном заседании ПМЭФ по видеосвязи в качестве главного европейского высокопоставленного гостя.

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"Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте "Северный поток - 2". Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать "Северный поток - 2", потому что это отвечает нашим экономическим интересам", - сказал Курц в ответ на вопрос, продолжает ли Австрия поддерживать "Северный поток - 2" на фоне угроз экстерриториальных санкций США участникам этого проекта.

Курц подчеркнул, что "Северный поток - 2" служит диверсификации маршрутов европейского энергоснабжения, то есть способствует "обеспечению энергетической безопасности Европы".

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АвстрияРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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