В Госдуме считают, что SWIFT "выстрелит себе в ногу" в случае отключения России от системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Платежная система SWIFT в случае отключения России "выстрелит себе в ногу", рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Санкции по SWIFT могут нанести удар по финансовой устойчивости России на время адаптации к ситуации, рассказал председатель думского комитета в интервью ТАСС. "Но затем наши партнеры, которые сегодня не входят в систему передачи финансовых сообщений, туда быстро войдут, и система сразу же начнет нормально функционировать. И SWIFT, отключив нас, фактически выстрелит себе в ногу", - добавил он.

В свою очередь колебания рубля в такой ситуации возможны, но они будут скорее носить субъективный характер.

Ранее Европарламент принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Тема отключения России от SWIFT регулярно поднимается в Брюсселе в периоды обострения отношений с Россией в последние годы. Впервые Европарламент выступил с призывом отключить РФ от системы межбанковских расчетов в 2014 году в резолюции, принятой после воссоединения Крыма с Россией.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.