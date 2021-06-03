"Вымпелком" и "Автодор" договорились о предоставлении мобильной связи на платных трассах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Государственная компания "Автодор" и ПАО "Вымпелком" договорились о строительстве телеком-инфраструктуры и предоставлении мобильной связи вдоль платных скоростных федеральных трасс. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила в четверг пресс-служба "Вымпелкома".

"Госкомпания "Автодор" и ПАО "Вымпелком" подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства телеком-инфраструктуры и предоставления услуг мобильной связи вдоль федеральных скоростных платных автотрасс", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по условиям соглашения "Автодор" прорабатывает вопросы обеспечения размещения антенно-мачтовых сооружений, организации подъездов к ним, проведения электроэнергии к телеком-объектам на всей протяженности скоростных автодорог. В обязанности "Вымпелкома" входит проработка вопроса размещения на построенной инфраструктуре оборудования связи. Кроме того, документ предусматривает взаимодействие сторон при подключении к волоконно-оптическим линиям связи.

"Госкомпания уделяет большое внимание безопасности и комфорту пользователей, в том числе обеспечению на всей протяженности сети дорог устойчивого покрытия сотовой связи. Мы первыми в дорожной отрасли на системной основе начали сотрудничать с федеральными операторами сотовой связи. Хорошим примером стал проект М-11 "Нева". Надеюсь, что в ближайшее время и на остальных трассах госкомпании мы сможем совместными усилиями сделать высокоскоростную сотовую связь доступной пользователям на каждом километре", - цитируют в сообщении зампреда правления по развитию собственных видов деятельности "Автодора" Георгия Чичерина.

В свою очередь, исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу "Вымпелкома" Максим Зайков отметил, что современные темпы технологического прогресса создают в России благоприятные условия для цифровой трансформации транспортной инфраструктуры.

"Это позволит игрокам рынка применять современные методы контроля и управления в наземной логистике и оптимизировать расходы на грузовые перевозки. Кроме того, наше партнерство с ГК "Автодор" позволило бы увеличить качество покрытия сотовой связи вдоль федеральных трасс - преимущество, которое в полной мере смогут ощутить на себе во время путешествий гости и жители нашей страны. Заключенное сегодня соглашение является первым шагом на пути к долгосрочному и плодотворному сотрудничеству", - считает Зайков, слова которого приводит пресс-служба.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.