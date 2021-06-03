Калининград не видит рисков для транзита газа в область через Литву

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Калининградская область не видит рисков для транзита газа в регион через территорию Литвы с основной территории России в связи с возможными санкциями ЕС в отношении Белоруссии. Мощности, созданные в регионе, при необходимости позволяют закрывать ее потребности в автономном режиме, сообщил в четверг ТАСС губернатор Антон Алиханов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В руководстве ЕС ранее заявляли о планах применения к Минску секторальных санкций, которые могли бы включать транзит природного газа через территорию Белоруссии в страны евросообщества. Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис в конце мая заявил журналистам, что введение дополнительных санкций против Белоруссии должно учитывать транзит российского природного газа в Калининградскую область через Белоруссию и Литву. Действующий график поставок, по его словам, утвержден до конца текущего года.

"Мы не видим рисков, - сказал Алиханов, комментируя эти заявления. - Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа". Республика заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд, добавил он.

Калининградский губернатор напомнил, что ранее в связи с объявлением о подготовке европейских государств к выходу из энергетического кольца БРЭЛЛ (Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы) президентом РФ была поставлена задача обеспечить полную энергетическую независимость и безопасность Калининградской области. В регионе построены и введены в строй четыре новые электростанции, благодаря чему область может обеспечивать себя энергией самостоятельно вне зависимости от БРЭЛЛ.

Область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Для повышения энергетической безопасности региона "Газпром" реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения потребителей, для чего в акватории и на побережье Балтики в Калининградской области построен терминал по приему газа. Также реализован проект по строительству подземного хранилища газа (ПХГ). ПХГ организовано в уникальных солевых пластах, его объем на 2019 год составлял 174 млн кубометров, а к 2024 году должен увеличиться до 800 млн кубометров с перспективой дальнейшего роста. Мощность терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы - свыше 2 млрд кубометров газа. "Мы полностью автономны и можем существовать в автономном режиме, даже если что-то случится", - подчеркнул Алиханов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.