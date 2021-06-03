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ПМЭФ-2021

Подмосковье на ПМЭФ заключит 13 соглашений в сфере АПК

Объем инвестиций составит более 50 млрд рублей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 50 млрд рублей инвестиций привлекут в Подмосковье в результате заключения 13 соглашений в сфере агропромышленного комплекса в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В рамках ПМЭФ-2021 по направлению АПК планируется к подписанию 13 соглашений о взаимодействии при реализации инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций 50,3 млрд рублей. 10 проектов находятся в стадии реализации с инвестициями в 37,6 млрд рублей и созданием более 13 тыс. новых рабочих мест, два из которых начнут деятельность уже в текущем году", - процитировали в пресс-службе слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он пояснил, что в частности планируется подписание двух соглашений по промышленному производству ягоды в регионе с компаниями "Ягодная Поляна" и "Гринфилдс Агро".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
РоссияПМЭФ-2021
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