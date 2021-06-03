Развитием делового туризма на Ставрополье займется Национальное конгресс-бюро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Национальное конгресс-бюро будет курировать развитие делового туризма в Ставропольском крае. Соответствующее соглашение стороны подписали на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Основная цель подписания соглашения - содействие в развитии делового туризма в Ставропольском крае. Национальное конгресс-бюро, имея опыт работы в этом направлении с регионами, приложит максимум усилий для того, чтобы Ставропольский край был одним из передовых регионов в этом направлении", - пояснил журналистам и.о. директора Национального конгресс-бюро Сагид Заремуков.

Сотрудничество позволит привлечь в регион дополнительный турпоток и инвесторов, отметил губернатор края Владимир Владимиров. "Думаю, что соглашение упростит работу. В части направления событийного туризма приход такого игрока, который организует крупные мероприятия в Российской Федерации, позволит нам привлечь больше людей в Ставропольский край, инвесторов, создаст возможность обучения, чтобы мы тоже научились достойно проводить мероприятия", - пояснил глава региона.

Представитель конгресс-бюро пояснил ТАСС, что для региона будет создана дорожная карта развития делового туризма. "Регион привлекателен как дестинация, здесь есть инфраструктурные возможности, современнейший комплекс "Минводыэкспо". Есть над чем работать - отели, которых не хватает, другие моменты. В целом развитие делового событийного туризма - процесс не быстрый, здесь перспектива 3-5 лет, если мы говорим про деловые мероприятия и привлечение их в регион. Будем отталкиваться от отраслевой специализации региона", - отметил Заремуков.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.