"Деловая Россия" предложила отменить НДС для ресторанной отрасли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Отмена налога на добавленную стоимость (НДС) для ресторанного бизнеса и бизнес-отельеров даст возможность создать более прозрачную систему присутствия игроков рынка в легальной экономике. Такое мнение в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказал председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Мы говорим, что отмена НДС, например для ресторанного бизнеса и для бизнес-отельеров, особенно небольших, - это нормальная практика. Более того, [это] очевидная альтернатива отползанию их обратно в тень, и, наоборот, возможность создать более прозрачную, транспарентную систему присутствия этих игроков в нормальной легальной экономике", - сказал он.

В январе уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли. По его словам, основные продовольственные товары, которые закупают кафе и рестораны, облагаются НДС именно по ставке 10%. Он отметил, что результаты эксперимента могут быть использованы при создании стимулирующих налоговых условий в иных отраслях. В марте Минфин РФ подтвердил проработку предложения бизнеса и экспертного сообщества по корректировке налогового режима для общепита.

"Мне кажется, на сегодняшний момент, с учетом активной позиции правительства и Министерства экономики, взаимопонимание есть, и, я бы так сказал, выпадет меньше, чем получим в горизонте даже среднесрочном, я говорю в том числе и с точки зрения налоговых поступлений в бюджет. Но пока решения не будет, нам остается только надеяться, что оно будет реализовано быстро", - сказал Репик.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.