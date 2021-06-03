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ПМЭФ-2021

Новак заявил, что кабмин не видит опасности возникновения дефицита керосина этим летом

Кабмин не видит опасности возникновения дефицита керосина этим летом - Новак.

Новость дополняется.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
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