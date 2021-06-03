Набиуллина заявила, что разгон инфляции в России помешает экономическому росту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Экономическому росту России помешает не переход к нейтральной денежной-кредитной политике, а разгон инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы начали возврат к нейтральной денежно-кредитной политике, запаздывание привело бы к тому, что нам пришлось бы поднимать ставки еще выше и быстрее. На наш взгляд, это не мешает экономическому росту. Разгон инфляции, на наш взгляд, помешает экономическому росту", - сказала она.