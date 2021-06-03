Правительство может получить 2% в СП "Сбера" и "Ростелекома" по биометрии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Государство может получить 2% в СП "Ростелекома" и Сбербанка по развитию биометрической системы "Центр технологий идентификации", сообщил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"Наверное, это будет 2%, а когда это произойдет зависит от правительства", - сказал он.

Осеевский также сообщил, что "Ростелеком" закроет семь своих макрорегиональных филиалов (МРФ) - "Центр", "Северо-Запад", "Юг", "Волга", "Урал" "Сибирь" и "Дальний Восток".

"Да, мы переходим на двухуровневую систему управления. Будет корпоративный центр, региональные филиалы. Проверенная модель. Какая-то оптимизация будет, но этот процесс у нас идет непрерывно", - сказал он, не уточнив, сколько человек может подпасть под сокращение и сроки оптимизации.

"Ростелеком" и Сбербанк подписали меморандум о планах по созданию совместного предприятия в начале апреля. Как сообщалось, у сторон будут паритетные доли, новая компания будет заниматься разработкой, развитием и тиражированием технологий идентификации для повышения уровня цифровизации в различных отраслях экономики. СП было зарегистрировано 9 апреля, сейчас в нем по 50% у структур "Ростелекома" и Сбербанка.