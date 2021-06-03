Кемеровский "Кокс" инвестирует 11,6 млрд рублей в экологическую модернизацию производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Один из крупнейших в России заводов-производителей металлургического кокса - кемеровское ПАО "Кокс" (входит в Промышленно-металлургический холдинг, ПМХ) - инвестирует 11,6 млрд рублей в строительство новой коксовой батареи, технология работы которой позволит снизить объем промышленных выбросов. Соглашение о реализации проекта по экологической модернизации предприятия подписали в четверг губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент ПМХ Евгений Зубицкий на полях Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

"Предприятие находится на территории города Кемерова, поэтому нам очень важно, чтобы экология улучшалась и было современное технологичное производство. Важно, что бизнес понимает необходимость инвестировать в развитие новых технологий, модернизацию оборудования. Прогнозируемый объем инвестиций в строительство батареи на "Коксе" составит порядка 11,6 млрд рублей, новое производство позволит создать 136 рабочих мест", - сказал Цивилев.

В конструкции новой коксовой батареи предусмотрены печи без улавливания химических продуктов коксования (БУХПК), такая технология позволяют сократить использование дефицитных марок угля в шихте для коксования и снизить экологическое воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными печами. В пресс-службе ПМХ отмечают, что аналогов батареи подобного типа в России на сегодня нет.

"Ориентировочные сроки по строительству батареи - в течение трех лет, мы будем стараться построить ее к 100-летию Кемеровского коксохимического завода. Сегодня "Кокс" отвечает всем экологическим стандартам современным, является самым чистым [коксохимическим] заводом в России. Показатели по выбросам вредных веществ у нас составляют 1,5 кг [на 1 тонну выпускаемого кокса], а в среднем по стране где-то 5,6 кг. Новая батарея сократит выбросы вредных веществ еще более чем на 44%", - пояснил Зубицкий.

Кемеровский "Кокс" считается одним из самых экологически чистых коксохимических заводов в мире. ПМХ - российская вертикально интегрированная горно-металлургическая компания, специализирующаяся на производстве товарного чугуна и кокса, добыче и переработке коксующегося угля и железной руды, литейном производстве и порошковой металлургии. ПМХ является одним из крупнейших мировых экспортеров товарного чугуна и крупнейшим поставщиком товарного кокса в России. Ключевые производственные активы группы расположены в Кемеровской, Белгородской, Тульской и Калужской областях. Объем производства на предприятии по итогам 2020 года составил 2,7 млн тонн.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.