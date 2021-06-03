Трасса М-11 "Нева" до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург ("Нева") станет до 2024 года первым в России беспилотным логистическим коридором. Соответствующее соглашение Министерство транспорта РФ подписало с рядом компаний в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщает Минтранс.

"Формирование беспилотных логистических коридоров на территории России начнется с трассы М-11 "Нева". Реализацию проекта Минтранс России начал с крупнейшими российскими грузоперевозчиками и разработчиками технологий. Соответствующее соглашение в первый день ПМЭФ-2021 подписано с ассоциацией "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ), предприятиями "Камаз", "Национальные телематические системы" (НТС), Сберавтотех, "Деловые линии", Globaltruck и "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и ведущим ретейлером страны X5 Group", - говорится в сообщении.

Для исключения заездов автономных грузовиков в города по всей трассе М-11 протяженностью более 660 км планируется создание специальных хабов на подъездах к Москве и Санкт-Петербургу. В районе Твери предполагается строительство северного обхода для исключения выезда беспилотников на реконструированный участок трассы M-10.

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов отметил, что "до 2030 года в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог". По расчетам Минтранса, использование беспилотников на М-11 к 2030 году увеличит на 25% коммерческую скорость (с 60 до 75 км/ч) доставки грузов в течение одного дня и снизит себестоимость перевозок более чем на 10%. Реализация проекта также позволит в 10 раз увеличить долю России в перевозках на маршруте Китай - Европа.

Экономический эффект

"Использование беспилотников на трассе М-11 может на час сократить сроки доставки груза между Петербургом и Москвой за счет отсутствия остановок на отдых водителей по режиму труда и отдыха", - добавил гендиректор ГК "Деловые Линии" Фарид Мадани. Кроме того, по его словам, автопилот полностью исключает человеческий фактор, что повысит безопасность.

Как добавил генеральный директор Globaltruck Илья Саттаров, беспилотная технология идеально подходит для развития услуг ускоренной доставки на магистральных участках федеральных трасс.

"Проект на трассе М-11 - это уникальная возможность в сжатые сроки как получить подтверждение экономического эффекта от внедрения беспилотных технологий, так и создать условия для оперативной проработки необходимых стандартов для инфраструктуры, а также нормативов, регулирующих коммерческую эксплуатацию всех типов беспилотных транспортных средств", - пояснил гендиректор "Сберавтотех" Андрей Василевский.

Комплексное решение

"В наших проектах переосмыслена традиционная система управления дорожным движением. Мы создаем новую экосистему транспорта будущего, инвестируем в проекты инфраструктуры нового поколения, в производство электрических беспилотников, в новую микроэлектронику, в разработку водородных электрохимических генераторов не потому, что это модный тренд", - добавил генеральный директор НТС Алексей Нащекин. По его словам, комплексное решение позволит сделать технологический рывок на транспорте и обеспечить драматическое снижение затрат, повышение безопасности и экологичности.

Директор ассоциации ЦТЛ Антон Замков добавил, что реализация проекта создает возможность для первой в мире масштабной эксплуатации беспилотных грузовиков на всем протяжении целой магистрали, а не на отдельных участках и в режиме тестирования.

Проект "Беспилотные логистические коридоры" является частью стратегических инициатив Минтранса. Они разработаны в рамках исполнения поручений президента РФ и правительства РФ по подготовке "Транспортной стратегии России до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года" и "Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли РФ".

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.