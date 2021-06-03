Химзавод "Азот" в Кемерове создаст новое производство аммиака за 150 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Новая линия по производству аммиака будет построена на крупнейшем за Уралом химическом заводе "Азот" в Кемерове, соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали в четверг губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и член совета директоров "СДС Азота" Роман Троценко. По словам Троценко, реализация проекта потребует около 150 млрд рублей инвестиций и позволит предприятию увеличить объемы производства вдвое.

"Для нас это важный большой проект, общая его стоимость - порядка 150 млрд рублей, он займет шесть лет реализации, он требует большой вовлеченности области. Ожидаем, что удастся создать особую экономическую зону (ОЭЗ) на территории Кемеровской области со специализацией по сложной химии. И "Азот" будет являться основой [якорным резидентом] этого кластера, который будет создаваться", - сказал Троценко.

К реализации этого проекта планируется привлечь научные и образовательные организации региона, в том числе для подготовки кадров для будущего производства, а также задействовать поставщиков и подрядчиков из Кузбасса. Мощность новых агрегатов составит порядка 3,5 тыс. т аммиака и 4,2 тыс. т карбамида в сутки. Продукция пользуется высоким спросом у сельхозпроизводителей как на внутреннем, так и на внешних рынках.

"Реализация этого проекта демонстрирует инвестиционную привлекательность региона. На новом заводе будут созданы рабочие места. Важно отметить, что при внедрении проекта будут задействованы технологии, соответствующие современным экологическим стандартам", - отметил губернатор Кузбасса.

В результате масштабной производственной модернизации на "Азоте" не только вырастут объемы выпуска продукции, но и вдвое сократятся промышленные выбросы предприятия, что поможет значительно улучшить экологическую обстановку в городе Кемерове. В конце мая на предприятии уже было запущено первое в России производство азотной кислоты, которое работает без выбросов в атмосферу угарного газа, выпуск аммиачной селитры благодаря его вводу должен возрасти на 20%.

"Азот" (входит в состав АО "СДС Азот") - крупнейший химический комплекс за Уралом. Предприятие производит и поставляет азотные удобрения для сельхозпроизводителей, является основным поставщиком аммиачной селитры для горнодобывающей отрасли Сибири и Дальнего Востока. Также "Азот" производит 30% общего объема капролактама в России.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.