ВТБ в два раза ускорил процесс блокировки карт при жалобах на попытки мошенничества

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. ВТБ ускорил в два раза процесс блокировки карт и доступа к мобильному банку при жалобах клиентов на попытки мошенничества. Об этом сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

"С целью противодействия мошенничеству в апреле мы в два раза ускорили процесс блокировки банковских карт и доступа в "ВТБ Онлайн" при обращении клиента на горячую линию с тематикой "мошенничество", - заявил он.

Вместе с этим Печатников подчеркнул, что с марта по май число попыток хищений клиентских средств выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Помимо этого, зампред ВТБ добавил, что за последние два месяца банк выявил и заблокировал более 4 тыс. мошеннических устройств и более 1 тыс. фишинговых сайтов и аккаунтов в социальных сетях, мимикрирующих под бренд "ВТБ".

ВТБ также планирует верифицировать своих сотрудников при подключении к системам банка при помощи данных из Единой биометрической системы (ЕБС), рассказал журналистам зампред банка.

"ВТБ планирует использовать лицевую биометрию с целью верификации сотрудников для предоставления им доступа к АРМ. В проекте используется лицевая модальность Единой биометрической системы", - сообщил Печатников.

Печатников отметил, что биометрия позволяет сотрудникам не использовать дополнительные средства подтверждения, такие как логин и пароль. "Достаточно будет просто посмотреть в штатную камеру монитора или ноутбука и система распознает сотрудника, предоставив ему доступ к рабочим ресурсам банка", - добавил он.

По словам Печатникова, новый способ верификации сотрудников будет использоваться на добровольной основе, по выбору самого сотрудника и с его письменного согласия на обработку биометрических персональных данных.

О Единой биометрической системе

Единая биометрическая система - цифровая платформа, которая является одним из элементов механизма идентификации человека по его биометрическим характеристикам. ЕБС позволяет получить услугу через интернет и улучшить клиентский опыт при предоставлении услуг без личного посещения государственных и коммерческих учреждений.

В настоящее время Единая биометрическая система является единственным законодательно закрепленным механизмом биометрической идентификации. ЕБС защищена в соответствии с высокими стандартами информационной безопасности и обеспечивает надежную защиту биометрических персональных данных, а также достоверную идентификацию физических лиц. Оператором Единой биометрической системы выступает "Ростелеком".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.