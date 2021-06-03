Силуанов заявил, что административного регулирования цен в России нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Административного регулирования цен в России нет: государство беспокоит рост цен, но действует оно рыночными механизмами, заявил глава Минфина Антон Силуанов, выступая на сессии ПМЭФ.

"Вы видели это административное регулирование? Мы что, заставляем производителей продавать свою продукцию по такой-то цене? Такого нет. Вот говорят: нельзя административно регулировать. Мы не регулируем", - сказал Силуанов.

"Здесь не надо чересчур перегревать ситуацию. Да, нас беспокоит ситуация с высокими ценами, беспокоит. Но есть много рыночных инструментов, которыми мы работаем. У нас достаточно механизмов", - добавил он.

Власти РФ в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

Кроме того, в конце 2020 года ряд российских застройщиков пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствовало росту себестоимости строительства. При этом с 1 февраля 2021 года были введены заградительные пошлины (5%, но не менее €45 за тонну) на отходы и лом черных металлов, также было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.