"Россети" намерены сотрудничать с банком "Россия" в сфере перспективных инвестпроектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Генеральный директор компании "Россети" Андрей Рюмин и председатель правления Акционерного банка "Россия" Михаил Клишин подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Банк в рамках сотрудничества будет оказывать услуги в области банковского обслуживания, финансирования текущей и перспективной деятельности "Россетей", говорится в пресс-релизе по итогам подписания в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Стороны договорились о взаимодействии в области банковского обслуживания, финансирования текущей деятельности и перспективных инвестиционных проектов, использования инструментов рынка капитала, внедрения передовых сервисов и современных цифровых решений", - отмечается в сообщении.

В частности, банк будет предлагать различные розничные продукты для сотрудников "Россетей" - например, ипотечное и автокредитование. Более того, соглашение предполагает участие банка "Россия" в реализации проектов "Россетей" с использованием цифровых технологий.

"Банк "Россия" обладает значительным опытом взаимодействия с холдинговыми структурами, понимает специфику их деятельности и готов предоставить эффективные финансовые продукты. Достигнутые сегодня договоренности направлены на развитие нашего сотрудничества на долгосрочной и взаимовыгодной основе", - отметил Рюмин, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Клишин добавил, что банк располагает всеми ресурсами для комплексного банковского обслуживания "Россетей", выразив готовность оказывать поддержку новым проектам компании.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.