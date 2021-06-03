Ярославль в июне открывает авиасообщение с Анапой и Минеральными Водами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Регулярное авиасообщение Ярославля с Анапой и Минеральными Водами начнется в июне. Об этом сообщил ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В преддверии летнего отпускного сезона появятся новые регулярные рейсы в южном направлении. Это и Анапа, и Минеральные Воды", - сказал Миронов.

Авиасообщение с Анапой начнется 14 июня, с Минеральными Водами - 4 июня. Также из ярославского аэропорта в летний период самолеты будут отправляться в Сочи, Краснодар, Симферополь, Москву, Казань и Санкт-Петербург.

"Интересный факт - несмотря на карантинные ограничения, пассажиропоток аэропорта в 2020 году показал положительную динамику. За 2020 год услугами аэропорта воспользовались без малого 65 тыс. человек. Это на 64% больше показателя 2019 года", - сказал губернатор. Миронов отметил, что в 2020 году площадь аэровокзала увеличилась на 450 кв. м, выросла его пропускная способность.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.