"Балтика" модернизирует свой пивоваренный завод в Ростове-на-Дону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Пивоваренная компания "Балтика" проведет модернизацию линии розлива на своем заводе в Ростове-на-Дону, что позволит расширить производственную линейку. Компания направит на развитие ростовского завода 270 млн рублей, соответствующее соглашение подписали президент компании "Балтика" Денис Шерстенников и губернатор Ростовской области Василий Голубев в четверг на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщили ТАСС в пресс-службе Агентства инвестиционного развития (АИР) Ростовской области.

"В числе ключевых положений документа - развитие производственных систем завода компании в Ростове-на-Дону. В частности, запланирована модернизация линии розлива, что позволит расширить линейку производимых на заводе сортов и сократить логистические издержки на доставку продукции на рынок южного региона. Кроме того, в планах компании замена газовой турбинной установки мощностью 7,5 МВт. Выработанная энергия будет полностью покрывать потребности завода в электричестве и тепле, излишки поступят в городскую сеть", - сказали в пресс-службе.

Глава региона отметил, что филиал компании в Ростове-на-Дону является надежным инвестором и налогоплательщиком. В 2020 году 95% акцизных поступлений от пивоваренной продукции в бюджет области поступили от "Балтики".

Стороны также обсудили реализацию экологических проектов. В текущем году на ростовском заводе запущены биологические очистные сооружения, инвестиции составили 578 млн рублей. Новая система позволяет не только подготовить воду, оставшуюся после процесса пивоварения, к возвращению в городскую водную систему, но и использовать на заводе в качестве топлива биогаз, который образуется в ходе этого процесса.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.