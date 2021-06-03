ЦБ: административное регулирование цен может негативно повлиять на инфляционные ожидания

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Административное регулирование цен может негативно сказаться на инфляционных ожиданиях населения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Административное регулирование цен в рыночной экономике - это вариант экстренного реагирования, так как если это применять постоянно и часто, по широкому кругу, то исчезают ключевые индикаторы, которые определяют действия рынка. Эффект на инфляционные ожидания непонятен, неоднозначен. Люди, понимая, что цены отрегулированы, могут еще больше ожидать, что после сворачивания таких мер, цены вырастут. Поэтому не факт, что это позитивно влияет на инфляционные ожидания", - сказала она.

Власти РФ в конце 2020 года объявили о комплексе мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.