Ростех и "Ростелеком" будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и компания "Ростелеком" будут создавать инновационные сервисы на базе технологий 5G. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

"Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" и компания "Ростелеком" заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют создавать инновационные сервисы и услуги с использованием технологий связи пятого поколения. Документ в рамках ПМЭФ-2021 подписали генеральный директор "Швабе" Алексей Патрикеев и глава "Ростелекома" Михаил Осеевский", - говорится в сообщении.

Стороны договорились совместно создавать в оптико-электронной отрасли благоприятную среду для развития современной цифровой инфраструктуры, в том числе новых поколений мобильной связи. Партнерство также предполагает совместную разработку программных и аппаратных решений для реализации крупных инфраструктурных проектов, которые должны отвечать запросам жителей и повышать их безопасность, а также решать государственные задачи, обозначенные в национальных проектах.

"Объединив усилия наших компаний, мы намерены организовать индустриальные полигоны и пилотные зоны для проведения прикладных исследований, испытаний прототипов и опытных образцов решений, сервисов, услуг с использованием сетей связи пятого поколения. Первые практические шаги в этом направлении могут быть сделаны до конца года", - сказал Патрикеев.

По словам Осеевского, одной из стратегических задач соглашения станет совместное участие "Ростелекома" и "Швабе" в разработке инновационных сервисов и решений, в том числе на базе 5G. "Со своей стороны мы готовы способствовать трансферу и внедрению передовых технологий, соответствующих индустриальному профилю нашего партнера, которые в свою очередь будут помогать цифровой трансформации других отраслей экономики, а также социальной сферы", - сказал он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.