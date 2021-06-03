Орешкин считает, что макроэкономическая конструкция в РФ верная и не требует изменений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Макроэкономическая конструкция в России построена правильно и не нуждается в изменениях, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе сессии Петербургского международного экономического форума "Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию".

"В России - мое мнение - у нас очень правильная макроэкономическая конструкция с независимыми Центральным банком, с бюджетным правилом, установленным правительством. Эту конструкцию, конечно, менять не нужно", - сказал он.

По словам Орешкина, в экономике России очень низкий уровень долга, что по эффективности денежно-кредитной политики, то есть изменению процентных ставок, может очень серьезно повлиять на совокупный спрос в экономике.

"Но при этом мы видим по прошлому году, что у нас экономическая политика реагирует. Мы также имели большой бюджетный дефицит, который хорошо что в этом году серьезно сократится, и правительство активно вступило, и это помогло российской экономике тоже преодолеть кризис с очень неплохими результатами", - добавил он.

По словам Орешкина, если при выходе из кризиса 2008-2009 года главный акцент был сделан на денежно-кредитную политику, то сейчас в мире серьезно выросла роль правительств и роль бюджетов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.