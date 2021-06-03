МЭР заявило, что законопроект о публичной нефинансовой отчетности готов для внесения в ГД

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Правительственный законопроект о публичной нефинансовой отчетности согласован и готов для внесения в Госдуму, сообщил на площадке ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Илья Торосов.

"Правительство подготовило закон о публичной нефинансовой отчетности, мы уже год как его рассматриваем в правительстве. <…> Закон подготовлен, со всеми согласован, уже готов для внесения в Госдуму. Надеюсь, что в следующую сессию будет рассмотрен", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России разработало законопроект "О публичной нефинансовой отчетности", согласно которому в публичную нефинансовую отчетность включаются (базовые) показатели, перечень которых утверждается правительством РФ.

Концепция развития публичной нефинансовой отчетности была утверждена в России в мае 2017 г. для стимулирования компаний к повышению прозрачности результатов воздействия их деятельности на общество и окружающую среду, расширение возможностей для оценки их вклада в общественное развитие. Согласно международным подходам, ESG-критерии (экологические, социальные и управленческие - Environmental, Social and Governance) используются как важнейший источник информации о деловой активности и инвестиционной привлекательности организаций.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.