"Газпром нефть" будет сотрудничать с "Северсталью" и Evraz в области декарбонизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. "Газпром нефть" договорилась с "Северсталью" и Evraz о сотрудничестве в области сокращения выбросов углекислого газа, развития технологий транспортировки, хранения и использования водорода. Об этом говорится совместном сообщении компаний.

"В рамках соглашения "Газпром нефть" поделится с партнерами своим опытом утилизации CO2. Со своей стороны, металлурги проведут оценку потенциала перевода своих производств с углеводородного топлива на метано-водородные смеси, проанализируют технологии производства, транспортировки и хранения водорода", - говорится в сообщении.

Компании рассматривают водород как перспективный источник энергии, который также поможет снизить выбросы парниковых газов в атмосферу при переводе части инфраструктуры металлургических предприятий на это топливо.

В сообщении отмечается, что "Газпром нефть" может помочь металлургам, так как обладает опытом сбора, подготовки и закачки СО2 в пласты.

"С 2015 года сербская компания NIS (совместное предприятие "Газпром нефти" и Республики Сербия) реализует проект по сбору и очистке природного газа с высоким содержанием CO2 с нескольких месторождений. Полученный при этом углекислый газ закачивается в разрабатываемую залежь на глубину свыше 2,5 тыс. м", - говорится в релизе.

"По оценкам экспертов, закачка углекислого газа в пласты - это один из инструментов, без использования которого достичь плановых показателей по сокращению выбросов СО2 в глобальном масштабе просто не получится. Мы хотим объединить наши компетенции с металлургическими компаниями для развития технологий производства, сокращающих антропогенное воздействие на окружающую среду", - отметил заместитель председателя Правления "Газпром нефти" Вадим Яковлев.

"Технологии и проекты по улавливанию и захоронению СO2 и производству водорода будут бурно расти в РФ и мире следующие 10 лет, что открывает большой потенциал для нашего развития и даже дополнительного заработка. Уверен, что вместе мы сможем, с одной стороны, внести значительный вклад в достижение стратегических национальных целей по снижению выбросов CO2, а с другой - реализовать возможности водорода на сырьевом рынке будущего", - прокомментировал генеральный директор компании "Северсталь" Александр Шевелев.

Старший вице-президент Evraz по коммерции и развитию бизнеса Алексей Иванов добавил, что Evraz сейчас находится в поиске новых возможностей модернизации производства, чтобы способствовать сохранению климата и улучшению окружающей среды. "Уверен, что технологии улавливания, захоронения или утилизации CO2, а также технологии использования водорода имеют серьезный потенциал применения на металлургических и угольных предприятиях компании", - подчеркнул он.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.