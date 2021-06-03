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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске

Lufthansa продлила приостановку полетов в воздушном пространстве Белоруссии до 20 июня

Авиакомпания ранее объявляла о приостановке полетов до 3 июня

БЕРЛИН, 3 июня. /ТАСС/. Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa отменяет полеты в Минск из Франкфурта-на-Майне и обратно до 20 июня. Об этом говорится в заявлении, размещенном в четверг на сайте авиакомпании.

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"В связи с текущей ситуацией и для обеспечения стабильности планирования нашими пассажирами группа Lufthansa решает приостановить полеты в воздушном пространстве Белоруссии до 20 июня включительно", - говорится в сообщении.

Lufthansa ранее объявляла о приостановке полетов своих лайнеров в воздушном пространстве Белоруссии до 3 июня.

Ситуация вокруг полетов в Белоруссию и через ее пространство обострилась на фоне экстренной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая. Следовавший по маршруту Афины - Вильнюс самолет в тот день приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находились разыскиваемый властями основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич и летевшая вместе с ним гражданка РФ София Сапега. Они были задержаны сотрудниками белорусских правоохранительных органов. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

Теги
БелоруссияГерманияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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