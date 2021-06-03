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"Лукойл" прогнозирует среднесрочную цену на нефть в $50 за баррель

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов прогнозирует, что среднесрочная цена нефти за баррель составит $50. Об этом он заявил в интервью "России-24" в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Мы надеемся, что к 2022 году глобальный рынок вернется к 100 млн баррелей потребления, - сказал он. - По ценам у меня достаточно сдержанный прогноз. Все-таки исходим из среднесрочной цены в $50 за баррель".

"Лукойл" наблюдает тенденцию на улучшение конъюнктуры на нефтяном рынке, сообщил Алекперов.

Теги
РоссияАлекперов, Вагит Юсуфович
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