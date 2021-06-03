Эксперт: системного кризиса на рынке потребкредитования ждать не стоит

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Ситуация с потребительским кредитованием в российских банках вряд ли обернется системным кризисом. Такое мнение в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума высказал председатель совета директоров банка "Интеза", президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"У нас (в РФ) же проблемы с потребительским кредитованием могут касаться около 2% [портфеля выданных потребкредитов - прим. ТАСС)]. Кроме того, несмотря на то, что другие банки очень сильно продвигают потребительские кредиты, это вряд ли обернется системным кризисом", - отметил он.

Фаллико подчеркнул, что Центральный банк РФ на протяжении последних трех лет уделял особенное внимание вопросу потребкредитования, и продолжает этим заниматься.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла ранее, что рост необеспеченного потребительского кредитования в 2021 году может составить около 20%, что сильно превышает рост доходов россиян. Так, доля доходов граждан, направляемая на обслуживание кредитов с начала пандемии, увеличилась до 12%.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.