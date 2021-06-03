Эксперт: ответственное потребление способно предотвратить новые глобальные угрозы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция возникла как результат потребительской деятельности человека в предыдущие десятилетия. Предотвратить возникновение новых угроз способно ответственное потребление, сообщил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума председатель совета директоров банка "Интеза", президент Ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"Мы должны понимать происходящее, это структурный кризис, который начался не сейчас, а еще в 2007-2008 годах. COVID-19 - это не "черный лебедь" и не какая-то случайность, это результат того, что мы посеяли в предыдущие годы и десятилетия. <...> Мы разрушаем и человека, и человеческое общество, и природу вокруг нас", - сказал Фаллико.

По его словам, главной причиной перехода вируса от животных к людям стало технологическое развитие на фоне социального неравенства.

"Если будем продолжать идти по этому пути, то получим новые коронавирусы под другими номерами. Мы столкнемся с таким уровнем социального неравенства, что это будет чревато опасными взрывами, которые в состоянии все перевернуть, всю социальную систему равновесия", - полагает собеседник агентства.

Ответственное потребление

При этом Фаллико отметил, что предотвратить возникновение новых вызовов способно ответственное потребление, которое отражено в принципах ESG (экологическая, социальная ответственность и корпоративное управление - прим ТАСС).

"Если возьмем последнюю книгу про рестарт, которую написал создатель Давосского форума, то он говорит, что мы больше не можем идти по пути, когда компании преследуют только интересы своих акционеров. Компании должны, в том числе, обеспечивать защиту и учет интересов всех тех, кто способствует их успеху. Надо создавать такую экономическую модель развития, которая интегрировала бы и учитывала интересы человека, природы и климата", - считает Фаллико.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.