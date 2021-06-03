Глава "Почты России": e-commerce может достичь трети оборота торговли к 2030 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Доля электронной коммерции (e-commerce) может занять треть оборота торговли к 2030 году, а количество внутренних отправлений может вырасти до 4 млрд. Такую точку зрения высказал, выступая на сессии "Электронная торговля в ЕАЭС" Петербургского международного экономического форума, глава "Почты России" Максим Акимов.

"Доля электронной коммерции пока низкая - около 8-9%. Я действительно верю, что она достигнет 35% к 2030 году. Если мы умножим текущий объем, мы получим 4 млрд отправлений только для российского рынка", - сообщил он.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в общем объеме продаж розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%. По данным АКИТ, в 2020 году из зарубежных магазинов было доставлено 234 млн отправлений (219,6 млн пришлись на "Почту России"), что на 275% меньше, чем в 2019 году.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности.

ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.