Продажи "Автоваза" в России в мае выросли в 2,5 раза

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Автоваз" в мае продал на российском рынке 38,3 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). Это почти в 2,5 раза больше результатов мая 2020 года, отмечается в сообщении компании.

С января по май 2021 года продажи составили 160,12 тыс. автомобилей, что на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как добавили в компании, наибольшим спросом в мае пользовались модели семейства Lada Granta - их продано 12,9 тыс. штук. На втором месте Vesta - 10,5 тыс. штук, на третьем Largus с результатом 6,36 тыс. штук.

В ответ на растущий спрос "Автоваз" готов наращивать производство и нанимать новых сотрудников. "Для удовлетворения растущего спроса компания до сентября 2021 года планирует нанять дополнительно более 1,5 тыс. сотрудников на производственную площадку "Автоваз" в Тольятти", - отметил в сообщении президент компании Николя Мор. Как уточнили ТАСС в "Автовазе", в настоящее время на площадке занято около 35 тыс. человек.

Как добавил Мор, восстановление продаж обеспечили государственные программы поддержки автомобильного рынка, введенные по инициативе Минпромторга. Также он отметил успешный старт продаж новых Largus и Niva Travel, который способствовал повышению спроса на автомобили "Автоваза".

Прошлый 2020 год оказался одним из самых сложных для российского автомобильного рынка из-за последствий пандемии коронавируса. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV упали на 9,1%, до 1,599 млн штук.